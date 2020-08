Gamestreamingdiensten zijn tegen de regels van de App Store, zegt Apple. Microsoft, dat in september een ambitieuze dienst start met Xbox Game Pass Ultimate, veroordeelt de beslissing.

Microsoft hekelt de beslissing van Apple om gamestreamingdiensten niet toe te laten op iOS, en de apps te weren uit de App Store. Apple wil de games een voor een kunnen beoordelen. Volgens Microsoft gebruikt het daarvoor andere regels dan voor de meeste apps, vermits bij een streamingdienst als Netflix ook niet elke serie of film gecheckt wordt.

Apple is daarmee het enige platform dat gamestreaming weert, en het vormt meteen ook een drempel voor Microsoft en diens ambities om met zijn gamestreamingdienst alle platformen te bereiken. Ook Stadia, de streamingdienst van Google, is niet welkom op iOS. Beide diensten zijn volle streamingdiensten, en geven de gebruiker toegang tot games die op de servers van de bedrijven. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld PS Remote Play van Sony, dat wel op iOS kan. Die laatste linkt de iPhone van de gebruiker met diens eigen PlayStation. De nieuwe streamingdiensten moeten de regels van de App Store volgen, zegt Apple zelf, en elk game apart voorleggen.

Een alternatief om hun dienst op iPhone en iPad te krijgen, is er voor Microsoft en Google niet. Apple heeft met de App Store een monopolie op app-distributie.

