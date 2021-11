Apple gaat voor het eerst onderdelen en gereedschap verkopen aan het grote publiek. Gebruikers kunnen daarmee zelf reparaties uitvoeren aan sommige iPhones en Mac-computers. De optie komt er na jaren van druk door consumentengroepen.

Technologiebedrijf Apple zal de toegang tot originele vervangstukken niet langer zo sterk beperken als voorheen. Het bedrijf kondigt een programma voor selfservice-reparaties aan. In eerste instantie zullen de eigenaars van de iPhone 12 en 13 de belangrijkste vervangstukken - de batterij, het beeldscherm en de camera - rechtstreeks bij Apple kunnen kopen en zelf vervangen. Er zouden ook reparatiehandleidingen komen.

De selfservice-reparaties worden begin volgens jaar in de VS aangeboden en zullen in de loop van het jaar uitgebreid worden naar andere landen. Een precieze startdatum voor Europa kon Apple nog niet meedelen. Het programma zal later ook voor Mac-computers met een M1-chip beschikbaar zijn.

Tot nu toe hadden alleen reparateurs toegang tot de originele stukken. In eerste instantie zijn dat de ongeveer 5.000 gecertificeerde dienstverleners van Apple zelf. In 2019 startte het bedrijf ook met een programma voor onafhankelijke reparatiebedrijven. Zo'n 2.800 onafhankelijke reparateurs konden via dat programma onderdelen, gereedschap en handleidingen kopen.

Recht op reparatie

Apple reageert met de nieuwe reparatiemogelijkheid op vragen van consumenten en consumentenorganisaties. Ook vanuit de politiek kwam er kritiek, omdat het huidige systeem weinig marktwerking toelaat. Het Europees Parlement sprak zich een jaar geleden uit voor een recht op reparatie, ook vanuit het idee om zo de levensduur van smartphones te verlengen.

Het nieuwe Apple-programma beperkt zich niet alleen tot vervangstukken, die verbruikers even duur zouden betalen als professionele ateliers. Apple zal hen ook toegang geven tot speciaal gereedschap en handleidingen. Er komt een nieuwe shop met meer dan tweehonderd items en gereedschap.

Technologiebedrijf Apple zal de toegang tot originele vervangstukken niet langer zo sterk beperken als voorheen. Het bedrijf kondigt een programma voor selfservice-reparaties aan. In eerste instantie zullen de eigenaars van de iPhone 12 en 13 de belangrijkste vervangstukken - de batterij, het beeldscherm en de camera - rechtstreeks bij Apple kunnen kopen en zelf vervangen. Er zouden ook reparatiehandleidingen komen. De selfservice-reparaties worden begin volgens jaar in de VS aangeboden en zullen in de loop van het jaar uitgebreid worden naar andere landen. Een precieze startdatum voor Europa kon Apple nog niet meedelen. Het programma zal later ook voor Mac-computers met een M1-chip beschikbaar zijn. Tot nu toe hadden alleen reparateurs toegang tot de originele stukken. In eerste instantie zijn dat de ongeveer 5.000 gecertificeerde dienstverleners van Apple zelf. In 2019 startte het bedrijf ook met een programma voor onafhankelijke reparatiebedrijven. Zo'n 2.800 onafhankelijke reparateurs konden via dat programma onderdelen, gereedschap en handleidingen kopen. Apple reageert met de nieuwe reparatiemogelijkheid op vragen van consumenten en consumentenorganisaties. Ook vanuit de politiek kwam er kritiek, omdat het huidige systeem weinig marktwerking toelaat. Het Europees Parlement sprak zich een jaar geleden uit voor een recht op reparatie, ook vanuit het idee om zo de levensduur van smartphones te verlengen. Het nieuwe Apple-programma beperkt zich niet alleen tot vervangstukken, die verbruikers even duur zouden betalen als professionele ateliers. Apple zal hen ook toegang geven tot speciaal gereedschap en handleidingen. Er komt een nieuwe shop met meer dan tweehonderd items en gereedschap.