Apple staat toe dat een aangepaste versie van de omstreden socialenetwerk-app Parler terugkeert in de App Store. Het Republikeinse congreslid Ken Buck heeft op Twitter een brief gedeeld waarin Apple dit nieuws bevestigt.

Via het vooral bij uiterst rechts populaire Amerikaanse platform zouden onder anderen Trump-aanhangers opgeroepen zijn om geweld te gebruiken bij de bestorming van het Capitool in Washington begin januari. Na de bestorming werd de app daarom door Apple, Google en Amazon geblokkeerd.

Inmiddels heeft Parler volgens Apple genoeg veranderingen aan de app aangebracht om de verbanning ongedaan te maken. Een team van Apple dat beoordeelt of apps zich houden aan het beleid van het bedrijf heeft een aangepaste versie van Parler goedgekeurd. 'Parler heeft updates voorgesteld. Met deze voorgestelde aanpassingen zal de app weer worden toegestaan in de App Store', staat in de brief.

Berichten die op de Parler-app worden geplaatst, worden voortaan onder meer anders gemodereerd. Hoe dit precies in zijn werk gaat, is nog onduidelijk. Het is nog niet bekend per wanneer de aangepaste versie van de app beschikbaar is.

