iPhone-gebruikers in Hongkong en Macau, twee autonome regio's in China, kunnen de emoji van de vlag van Taiwan niet zomaar meer gebruiken in chats. Apple heeft de afbeeldingen niet beschikbaar gesteld in besturingssysteem iOS 13.1.1, dat een paar weken geleden uitkwam.

Het is niet bekend of het initiatief voor de beperking vanuit China of vanuit Apple kwam. China is bijzonder belangrijk voor Apple, het bedrijf is als een van de weinige Amerikaanse giganten actief in het land. Diensten als Google, Facebook, Netflix, Instagram, WhatsApp en Twitter worden er juist geblokkeerd.

Er is Apple dus veel aan gelegen om ruzie met Peking te voorkomen. Het bedrijf haalde bijvoorbeeld VPN-apps, waarmee de Chinese internetcensuur kan worden omzeild, uit de Chinese versie van de App Store en verwijderde een aantal artiesten uit Hongkong uit de Chinese versie van streamingdienst Apple Music. Het bedrijf heeft deze week ook een app die door actievoerders in Hongkong wordt gebruikt om politieactiviteit te monitoren uit zijn App Store gehaald.

In Hongkong wordt al weken gedemonstreerd tegen Chinese bemoeienis met de stadstaat. De betogers zien de beperking dan ook als censuur. Voor hen is Taiwan een voorbeeld. Het eiland bestuurt zichzelf en wordt geleid door een partij die naar volledige onafhankelijkheid streeft. Er zijn ook Taiwanezen die streven naar eenwording met China, maar daarbij zien ze China als een gebied dat door communisten wordt bezet en daarvan bevrijd moet worden. China ziet Taiwan juist als een afvallige provincie. Vanwege het politieke conflict ziet China elke verwijzing naar Taiwanese onafhankelijkheid als een persoonlijke aanval op zijn eigen gezag. Op het vasteland van China was de Taiwanese vlag al helemaal onbruikbaar.

Gebruikers kunnen de beperking wel omzeilen, met een omweg is de vlag alsnog te zien.