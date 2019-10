Apple brengt vanaf 30 oktober haar AirPods Pro uit. Het zijn oortjes met active ruisonderdrukking waarmee het bedrijf de concurrentie aangaat met Sony en Bose.

De oortjes zien er iets anders uit van vorm omwille van de silliconen oortips vooraan die omgevingsgeluid beter moeten buitenhouden. De nieuwe Airpods Pro hebben een autonomie van 4,5 uur, maar kunnen samen met de case (die dienst doet als batterij) tot 24 uur geluid geven. Handig is dat je na vijf minuten opladen al een uurtje kan luisteren en dat ze bovendien zweet- en waterdicht zijn.

Het grote verschil met de klassieke AirPods is dat de Airpods Pro actieve noise-cancelling heeft. Dat wil zeggen dat ruis van buitenaf actief wordt onderdrukt met tegenfrequenties waardoor bijvoorbeeld het geluid van je rijdende trein of van het vliegtuig enigszins wordt onderdrukt. De geluidsdemping is ook eenvoudig uit te schakelen door de sensor aan de buitenkant even aan te raken.

De AirPods Pro kosten 279 euro en zijn enkel beschikbaar in het wit. Apple benadrukt dat ze vlot werken met iPhone, maar maakt geen vermelding van Android. Al gaat het in weze gewoon om Bluetooth-oortjes die in theorie ook op de overige tachtig procent van de smartphones werken.

Apple heeft de reputatie van haar producten duur in de markt te zetten, maar dat gaat ondanks de stevige prijs van de AirPods Pro niet helemaal op. Zo zijn ze goedkoper dan de Bose QuitControl 30 (net geen 300 euro), die ook noise cancelling bieden en tot tien uur meegaan zonder oplaadcase.

Iets goedkoper zijn de Sony WF-1000XM3, eveneens noise cancelling oortjes die net zoals Apple gebruikmaken van een oplaadcase. Hier krijg je 8 uur batterij, of 32 uur met de oplaadcase voor ongeveer 245 euro.