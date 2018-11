'Apple-leverancier Foxconn zet mes in kosten'

Naar verluidt moeten de kosten vanaf 2019 met bijna 20 miljard yuan (2,5 miljard euro) worden verlaagd. Alleen al bij de afdeling die de iPhones maakt, zouden de kosten volgend jaar met 6 miljard yuan (760 miljoen euro) moeten dalen. Foxconn zou ook ongeveer 10 procent van het niet-technische personeel willen schrappen.

In een reactie aan Bloomberg meldt Foxconn dat het elk jaar een oefening maakt rond de begroting met het oog op de noden van de klanten, de globale operaties en de uitdagingen op de economische markten in de komende twee jaar, en dat dat dit jaar niet anders is.

De afgelopen tijd zijn er zorgen over een tegenvallende vraag naar iPhones, waardoor de beurskoers van Apple zwaar onder druk is komen te staan. Ook toeleveranciers van Apple en chipbedrijven kregen rake klappen op de aandelenmarkten.