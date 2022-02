Apple geeft zijn AirTag-trackers een update waardoor die veiliger worden in het gebruik. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat de apparaatjes worden ingezet om bijvoorbeeld mensen te volgen.

Zo zullen Apple-gebruikers sneller een melding krijgen als er een AirTag langere tijd bij ze in de buurt is en kunnen ze vervolgens de tracker ook makkelijker vinden doordat ze een preciezere schatting van de afstand krijgen. Verder kunnen ze de AirTag een geluid laten afspelen dat na de update luider is dan voorheen. Ook daardoor moeten ze makkelijker te vinden zijn.

Apple bracht de AirTag vorig voorjaar op de markt. De tracker, die er uitziet als een grote metalen pil, is bedoeld om bijvoorbeeld aan een tas of een sleutelbos te bevestigen om die zo te kunnen vinden als ze kwijt zijn. Apple had al verschillende veiligheidsmaatregelen ingebouwd om mensen te waarschuwen als er zich langere tijd een onbekende AirTag in hun nabijheid bevond. Het techconcern hield er namelijk al rekening mee dat de trackers ook ingezet konden worden om mensen in het geniep te volgen, door AirTags bijvoorbeeld in tassen, jassen of auto's te verstoppen. Dankzij die maatregelen kwamen er de nodige berichten naar buiten van mensen die gevolgd werden.

Dat leidde tot druk op Apple en het techconcern wil het nu nog sneller duidelijk maken als mensen mogelijk in de gaten gehouden worden. Bij de aanpassingen heeft Apple naar eigen zeggen samengewerkt met belangengroepen en wetshandhaving. Politiediensten kunnen bij Apple opvragen van wie een gevonden AirTag is. Het techconcertn gaat dat systeem ook simpeler maken, en de informatie voor politie verduidelijken.

