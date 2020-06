Apple werkt aan een nieuwe iOS-functie die de iPhone omtovert in een digitale sleutel voor de auto. Gebruikers kunnen met hun smartphone de portieren open en de wagen starten, terwijl de klassieke sleutel gewoon thuis kan blijven. De primeur is voor de BMW 5 Reeks van 2021.

De techreus stelde de nieuwe functie maandagavond voor tijdens zijn Worldwide Developers Conference - dit jaar een streaming event. De digitale autosleutel zit standaard in het mobiele besturingssysteem iOS 14, dat later dit jaar verschijnt, maar komt volgens Apple ook naar iOS 13.

In een filmpje liet Apple zien hoe je de wagen ontgrendelt via NFC, door de iPhone tegen het deurslot te houden. Om te starten plaats je de telefoon in de middenconsole en druk je simpelweg op de startknop van het voertuig. De functie komt eerst naar de nieuwe BMW 5 Reeks 2021, maar dankzij een samenwerking met het Car Connectivity Consortium denkt Apple dat andere merken snel mee op de trein zullen springen.

Gebruikers die hun iPhone onverhoopt verliezen, kunnen de digitale autosleutel vanop afstand onklaar maken via hun iCloud-account. Nog handig is dat je gezinsleden, collega's of vrienden een (tijdelijke) digitale autosleutel voor jouw voertuig kunt overhandigen, door eenvoudigweg een bericht met een uitnodiging naar hun iPhone te sturen. De U1-chip in recente iPhones moet garant staan voor de beveiliging van de digitale sleutel.

