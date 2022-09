Een Braziliaanse rechtbank heeft Apple beboet omdat het toestellen zonder oplader verkoopt. Het argument van minder uitstoot wordt van tafel geveegd.

Apple moet 12,275 miljoen braziliaans real, bijna 2,40 miljoen euro, betalen. Tegelijk mag het geen iPhones zonder oplader meer verkopen. De rechtbank is van oordeel dat het om een onvolledig product gaat dat de consument met opzet benadeeld.

Apple stopte sinds de iPhone 12 met het meeleveren van opladers en sindsdien zijn een aantal sectorgenoten gevolgd. Het argument is dat de meeste mensen al verschillende opladers in huis hebben en het schrappen is volgens Apple positief voor het klimaat omdat er minder laders worden gemaakt, maar ook omdat het transport kleiner en lichter is. De Braziliaanse rechter heeft daar geen oren naar en stelt dat er voor die claims geen bewijs is.

De veroordeling komt een dag voor Apple haar nieuwe generatie iPhones voorstelt. De iPhone 14 wordt op 7 september om 19u Belgische tijd gelanceerd.

