Apple wil dat vanaf 5 september medewerkers weer ten minste drie dagen per week op kantoor te zijn. Het is niet de eerste keer dat Apple probeert mensen terug naar kantoor te krijgen. Diverse lockdowns in de afgelopen twee jaar vertraagden eerdere pogingen.

In de praktijk gaat Apple werknemers verplichten om op dinsdag, donderdag en een derde dag die door individuele teams wordt bepaald, vanuit kantoor te werken. Dat is een aanpassing van het oorspronkelijke plan, dat op maandag, dinsdag en donderdag kantoorwerk vereiste.

Apple kondigde in juni 2021 voor het eerst het driedaagse kantoorwerkbeleid aan. Sindsdien waren er wereldwijd echter meerdere nieuwe Covid-pieken, met als gevolg dat Apple zijn beleid beperkte tot twee kantoorwerkdagen per week. Het nieuwe beleid zal eerst voor de Apple-locaties in Silicon Valley van kracht worden en vervolgens uitgerold worden naar andere kantoren.

Apple zeer strikt

De iPhone-maker is volgens nieuwsagentschap Bloomberg een van de strengste technologiebedrijven geweest als het gaat om het terugbrengen van werknemers naar kantoor, dit tot ergernis van sommige stafleden. Microsoft, Amazon Google en andere technologieconcerns stonden de afgelopen maanden meer open voor werken op afstand.

