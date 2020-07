De Europese Commissie verliest een rechtszaak tegen Apple over fiscale voordelen. Daarom moet Apple 13 miljard euro niet terugbetalen aan Ierland.

De zaak gaat over akkoorden tussen de Ierse fiscus en Apple tussen 1991 en 2007. Apple heeft in het land haar Europees hoofdkwartier en zorgt zo voor heel wat banen in het land. Maar Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) was van oordeel dat het bedrijf zo onrechtmatig voordelen kreeg die andere bedrijven niet kregen.

Dat leidde in 2016 tot een beslissing van de Europese Commissie waarbij Apple 13 miljard euro aan belastingvoordelen moest terugbetalen aan Ierland. Ook Ierland zat gewrongen met de zaak, ondanks het fenomenale bedrag wou het die eerder toegestane voordelen niet terug. Zowel het land als Apple gingen in beroep.

Het Europees Hof van Justitie annuleert die beslissing nu. In haar oordeel haalt het hof aan dat de Commissie onvoldoende wettelijk kan aantonen dat er een voordeel was waarbij de concurrentie werd verstoord. Daarbij was het fout om te zeggen dat Apple Sales International (ASI) en Apple Operations Europe (AOE) economisch voordeel en zo staatssteun kregen van Ierland.

Foute argumentatie

Het Hof spreekt zelf van foute conclusies in de hoofdargumentatie van de Europese Commissie, waarbij het vooral om de technische verwoording lijkt te gaan. De exacte uitspraak is dus een stuk complexer dan simpelweg te zeggen dat Apple geen belastingvoordeel heeft gekregen.

Zo stelt de uitspraak dat Europa hoofdzakelijk uitging van een belastingvoordeel die het kreeg omdat de Ierse vestiging geen intellectuele eigendom van de Apple groep bevatte. Bijgevolg is ook de werkelijke omzet van het Ierse kantoor anders.

De Europese Commissie had volgens het Hof moeten aantonen dat de betwiste omzet, effectief van de Ierse vestigingen kwam. Het lijkt dus eerder te gaan om hoeveel van de omzet afkomstig is uit 'verkoop in Europa', maar dat op die waardering nog enige speling zit omdat de toestellen en diensten van Apple werden ontwikkeld in de VS en het intellectueel eigendom, en dus een groot deel van de meerwaarde daarrond daar zit."

Tegelijk toont de Europese Commissie onvoldoende aan dat er methodologische fouten zaten in de tax ruling die Apple kreeg. Maar het Hof betreurt ook dat zulke rulings vaak onvolledig en soms inconsistent zijn, al is dat niet genoeg om te bewijzen dat Apple belastingvoordelen kreeg.

De Europese Commissie kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. Algemeen wordt aangenomen dat het dat zal doen. De bewuste 13 miljard euro (met rente meer dan 14 miljard euro) staat sinds 2018 op een geblokkeerde rekening in afwachting van meer juridische duidelijkheid.

