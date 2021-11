Apple stapt naar de rechtbank tegen NSO Group, het Israëlische bedrijf dat de omstreden spionagesoftware Pegasus heeft ontwikkeld. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf aangekondigd.

Apple vraagt de rechtbank om NSO Group te verbieden nog toestellen of software van Apple te gebruiken 'om verder misbruik en schade voor zijn gebruikers te voorkomen'. Een consortium van journalisten, waaronder Knack, bracht aan het licht dat met Pegasus journalisten, politici, activisten en bedrijfsleiders uit verschillende landen werden bespioneerd.

Apple had de afgelopen maanden al updates uitgebracht om misbruik door NSO te voorkomen. In de klacht die het bedrijf indient staat onder meer te lezen dat het Israëlische bedrijf meer dan honderd Apple ID's aanmaakte voor haar praktijken.

'Door staten gesteunde actoren zoals de NSO Group geven miljoenen dollars uit aan ingenieuze spionagetechnologie zonder daar echt verantwoording voor af te leggen. Dat moet veranderen', vindt Craig Federighi, senior vice president Software Engineering bij Apple. 'We nemen elke aanval op onze klanten zeer ernstig', klinkt het nog.

