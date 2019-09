Apple heeft enkele nieuwe patenten genomen op technologieën die het kan inbouwen in een horlogeband. Dat kan onder meer betekenen dat het speelt met nieuwe manieren om in te loggen op zijn Apple Watch.

Apple neemt onder meer een patent op een sensor die het kan inbouwen in de Watch of het bandje van het slimme horloge. De sensor kan infraroodlicht gebruiken om een warmtebeeld samen te stellen van je pols, samen met typische karakteristieken van je huid (zoals de textuur en harigheid). Zo zou het mogelijk worden om je pols te 'herkennen' als alternatief voor je vingerafdruk.

Het patent werd gespot door de blog PatentlyApple, en geeft het gevoel dat Apple speelt met nieuwe identificatietechnologieën voor zijn Apple Watch. Het slimme horloge van Apple heeft op dit moment nog geen biometrische inlogmogelijkheden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de iPhone, die zowel vingerafdrukken als gezichtsherkenning heeft ingebouwd.

Naast de sensor heeft Apple ook een patent aangevraagd voor een horlogebandje dat zichzelf kan aanpassen aan je pols en dat bijvoorbeeld zichzelf strakker kan aanspannen als het detecteert dat je horloge richting je hand begint te zakken. Tot slot is er een patent dat voorstelt om statuslichtjes in de horlogeband in te bouwen, bijvoorbeeld voor binnenkomende sms'jes of afspraken die eraan zitten te komen. Een en ander gebeurt al op het scherm van de Watch, maar door led'jes in de armband te gebruiken, kan er energie bespaard worden omdat het scherm niet moet worden aangezet.