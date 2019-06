Apple heeft Drive.ai overgenomen, een start-up die technologie ontwikkelt voor autonoom rijden. Dat heeft de techreus bevestigd aan Amerikaanse media.

Drive.ai werd in 2015 opgericht door voormalige onderzoekers van het AI-lab van Stanford University. De start-up voerde testen uit in Texas met zelfrijdende busjes die een vast parcours afleggen op de openbare weg. Op de auto's zaten vier led-schermen die vertelden wat de auto aan het doen was, zoals 'wachten' of 'wegrijden', om andere weggebruikers te waarschuwen. Na Google-dochter Waymo was Drive.ai het tweede bedrijf dat wagens de baan op bracht zonder chauffeur.

De Californische start-up werd in 2017 nog gewaardeerd op 200 miljoen dollar, maar zou intussen in slechte papieren zitten. Sinds begin dit jaar keken de oprichters uit naar overnemers.

Apple bevestigt de overname aan de Amerikaanse nieuwssites The Verge en Axios, maar maakt niet bekend hoeveel geld er met de deal gemoeid is. Volgens Axios moet het overnamebedrag lager liggen dan de 77 miljoen dollar aan kapitaal dat Drive.ai opgehaald heeft.

Wellicht is het Apple vooral te doen om de tientallen ingenieurs en AI-experten die het nu inlijft. De overname betekent dat het techbedrijf haar ambities rond de ontwikkeling van technologie voor autonoom rijden klaarblijkelijk nog niet heeft opgegeven. Begin dit jaar besloot Apple nog te snoeien in haar ontwikkelteam voor zelfrijdende auto's.

Wat de precieze plannen zijn van Apple rond autonoom rijden, blijft dus koffiedik kijken. In tegenstelling tot Google, wiens dochterbedrijf Waymo al zeer ver staat in de ontwikkeling van een volledig zelfrijdende auto, communiceert Apple daar amper over.