Techreus Apple heeft dinsdagavond zijn langverwachte nieuwe smartphones voorgesteld. De iPhone 12 komt in vier uitvoeringen die allemaal zijn uitgerust met 5G voor ultrasnel mobiel internet. Die technologie, die vooralsnog niet écht vlot van de grond komt, kan door de nieuwe iPhones wel eens in een stroomversnelling belanden.

Oorspronkelijk zouden de nieuwe iPhones al in september worden onthuld - een jaarlijkse traditie bij Apple. De coronacrisis stak daar echter een stokje voor. Door diezelfde pandemie zullen bepaalde modellen ook later dan gepland worden uitgeleverd. Wie zijn zinnen heeft gezet op een iPhone 12 mini of iPhone 12 Pro Max, zal nog even geduld moeten oefenen tot 13 november. De 'gewone' iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf 23 oktober te koop.

Van mini tot Max

In totaal gaat het dus om vier nieuwe smartphones, die onderling vooral verschillen door hun schermformaat en camerafuncties. De mini is de compactste van het stel, al kun je 5,4-inch bezwaarlijk 'klein' noemen. Ter vergelijking: de allereerste iPhone uit 2007 moest het stellen met een 3,5-inch display, en de in april van dit jaar voorgestelde iPhone SE 2 is met 4,7-inch ook nog een pak bescheidener. Alle nieuwe iPhones, van de mini tot de Pro Max, beschikken voortaan trouwens over een OLED-scherm, van het type Super Retina XDR.

De schermen van de nieuwe modellen zijn nu ook voorzien van Ceramic Shield, een proces dat het glas extra sterk en krasbestendig maakt. Volgens Apple is de kans op glasbreuk bij een val hierdoor vier keer kleiner.

5G met Smart Data Mode

Een trede hoger op de ladder vinden we de iPhone 12, die met z'n 6,1-inch scherm een stukje groter is dan de mini. De andere specificaties zijn nagenoeg identiek: de nieuwe A14 Bionic processor, een dual camerasysteem bestaande uit een gewone en ultragroothoekcamera van 12 megapixel (met 2x optische zoom), en uiteraard 5G.

Apple-baas Tim Cook introduceert de eerste iPhones met 5G-technologie. © Apple

Die technologie voor pijlsnel mobiel internet wordt in veel landen nog maar mondjesmaat uitgerold, maar nu Apple zijn schouders eronder zet kan het proces wellicht wat sneller gaan. Apples smartphone blijft nu eenmaal een referentie, met de iPhone 11 als 's werelds best verkochte telefoon. Operator Verizon voegde tijdens de presentatie meteen de daad bij het woord, door deze week 5G uit te rollen in heel de Verenigde Staten, met een doelpubliek van 200 miljoen gebruikers. Noemenswaardig is nog de Smart Data Mode van de telefoon. Zo schakelt de iPhone automatisch van 4G/LTE naar 5G wanneer dat nodig is, en weer terug wanneer 4G/LTE volstaat. Op die manier zou de accu van het toestel minder zwaar worden belast.

Een andere blikvanger op alle nieuwe iPhones is MagSafe. Het komt erop neer dat de achterkant van de telefoons magnetisch is, waardoor de nieuwe draadloze (eveneens magnetische) oplader meteen op de juiste plek 'vastklikt'. Bij veel andere draadloze opladers is het vaak even zoeken naar die 'hotspot'. Apple gebruikt MagSafe echter ook voor een aantal andere nieuwe accessoires, zoals magnetische hoesjes en zelfs een magnetisch houdertje voor kredietkaarten.

De iPhone 12 en 12 mini zijn verkrijgbaar in zwart, wit, ProductRed, groen en blauw. De prijzen beginnen bij respectievelijk 909 en 809 euro, voor de uitvoering met 64 GB geheugen.

Zo meteen meer:

- De nieuwe iPhone 12 Pro en Pro Max

- Geen oplader meer in de doosjes van nieuwe iPhones

- Primeur voor een smartphone: filmen in Dolby Vision HDR

De iPhone 12 Pro. © Apple

Oorspronkelijk zouden de nieuwe iPhones al in september worden onthuld - een jaarlijkse traditie bij Apple. De coronacrisis stak daar echter een stokje voor. Door diezelfde pandemie zullen bepaalde modellen ook later dan gepland worden uitgeleverd. Wie zijn zinnen heeft gezet op een iPhone 12 mini of iPhone 12 Pro Max, zal nog even geduld moeten oefenen tot 13 november. De 'gewone' iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf 23 oktober te koop.In totaal gaat het dus om vier nieuwe smartphones, die onderling vooral verschillen door hun schermformaat en camerafuncties. De mini is de compactste van het stel, al kun je 5,4-inch bezwaarlijk 'klein' noemen. Ter vergelijking: de allereerste iPhone uit 2007 moest het stellen met een 3,5-inch display, en de in april van dit jaar voorgestelde iPhone SE 2 is met 4,7-inch ook nog een pak bescheidener. Alle nieuwe iPhones, van de mini tot de Pro Max, beschikken voortaan trouwens over een OLED-scherm, van het type Super Retina XDR.De schermen van de nieuwe modellen zijn nu ook voorzien van Ceramic Shield, een proces dat het glas extra sterk en krasbestendig maakt. Volgens Apple is de kans op glasbreuk bij een val hierdoor vier keer kleiner.Een trede hoger op de ladder vinden we de iPhone 12, die met z'n 6,1-inch scherm een stukje groter is dan de mini. De andere specificaties zijn nagenoeg identiek: de nieuwe A14 Bionic processor, een dual camerasysteem bestaande uit een gewone en ultragroothoekcamera van 12 megapixel (met 2x optische zoom), en uiteraard 5G.Die technologie voor pijlsnel mobiel internet wordt in veel landen nog maar mondjesmaat uitgerold, maar nu Apple zijn schouders eronder zet kan het proces wellicht wat sneller gaan. Apples smartphone blijft nu eenmaal een referentie, met de iPhone 11 als 's werelds best verkochte telefoon. Operator Verizon voegde tijdens de presentatie meteen de daad bij het woord, door deze week 5G uit te rollen in heel de Verenigde Staten, met een doelpubliek van 200 miljoen gebruikers. Noemenswaardig is nog de Smart Data Mode van de telefoon. Zo schakelt de iPhone automatisch van 4G/LTE naar 5G wanneer dat nodig is, en weer terug wanneer 4G/LTE volstaat. Op die manier zou de accu van het toestel minder zwaar worden belast.Een andere blikvanger op alle nieuwe iPhones is MagSafe. Het komt erop neer dat de achterkant van de telefoons magnetisch is, waardoor de nieuwe draadloze (eveneens magnetische) oplader meteen op de juiste plek 'vastklikt'. Bij veel andere draadloze opladers is het vaak even zoeken naar die 'hotspot'. Apple gebruikt MagSafe echter ook voor een aantal andere nieuwe accessoires, zoals magnetische hoesjes en zelfs een magnetisch houdertje voor kredietkaarten.De iPhone 12 en 12 mini zijn verkrijgbaar in zwart, wit, ProductRed, groen en blauw. De prijzen beginnen bij respectievelijk 909 en 809 euro, voor de uitvoering met 64 GB geheugen.Zo meteen meer:- De nieuwe iPhone 12 Pro en Pro Max- Geen oplader meer in de doosjes van nieuwe iPhones- Primeur voor een smartphone: filmen in Dolby Vision HDR