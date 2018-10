Apple onthult nieuwe iPad Pro, MacBook Air en Mac Mini

Gelijk met de aankondiging maakte Apple bekend dat de MacBook Air en de Mac Mini als eerste Apple-toestellen volledig van hergebruikt aluminium zijn gemaakt.

iPad

De iPad Pro is bedoeld voor mensen die er voor hun werk gebruik van maken, bijvoorbeeld ontwerpers, maar Apple hoopt stiekem ook gamers te strikken. Bij de demonstratie liet Apple zien hoe gedetailleerd een NBA-game eruit kan zien. De nieuwe tablet heeft twee formaten: met een scherm van 11-inch of 12,9-inch, waarmee de tablet een maatje groter wordt dan de vorige generatie. Ze hebben allebei vier varianten in opslagruimte. De tablet heeft gezichtsherkenning (Face ID) om te ontgrendelen.

Visueel valt vooral op dat de Home-knop en de hoofdtelefoonaansluiting is verdwenen. De lightning-adapter wordt vervangen door een USB-C-poort waarmee naast opladen ook apparaten aan je iPad kan koppelen. Interessant is dat de aansluiting ook kan worden gebruikt als uitgang om een iPhone op te laden.

De goedkoopste iPad Pro (11 inch, 64 gigabyte en enkel wifi), kost 899 euro, de duurste variant (12,9 inch, 1 terabye opslag, wifi + simkaartslot) kost 2119 euro. Er is ook een Apple Pencil beschikbaar, die magnetisch vastklikt aan de zijkant van de iPad en dan automatisch en draadloos oplaadt.

Volgens Apple zijn er inmiddels 400 miljoen iPads verkocht. ,,Het is niet alleen verreweg de populairste tablet, het is sowieso de populairste computer ter wereld'', aldus Apple-topman Tim Cook.

MacBook Air

De nieuwe MacBook Air heeft een vingerafdrukscanner (Touch ID) in het toetsenbord. Gebruikers kunnen daarmee inloggen en betalen (Apple Pay). Ook kunnen ze daarmee inloggen bij diensten van anderen, zoals wachtwoordmanagers.

Verder is de de nieuwe laptop tien procent dunner (15,6 millimeter) en met 17 procent minder volume dan zijn voorganger. De schermrand is dunner, de trackpad is een vijfde groter en het gewicht zakt van 1.36 naar 1,25 kilo. Onder de motorkap zit een Intel Core i5 (8e generatie).

Apple biedt het toestel in verschillende configuraties aan, tot 16 gigabyte RAM en 1,5 terabyte opslag. In de goedkoopste uitvoering kost het toestel 1.099 euro (8GB RAM, 128GB opslag, 1,8 GHz Intel Core i5 processor met Turbo Boost tot 2,9 GHz). Voor het duurste exemplaar (1,6 GHz Intel Core i5, met Turbo Boost tot 3,6 GHz, 1,5 terabyte SSD, 16 gigabyte RAM) betaal je 3.089 euro.

Mac Mini

De desktopcomputer Mac Mini kreeg ook een langverwachte upgrade. Het toestel is vanaf 7 november beschikbaar in een quad core of 6 core versie en kan tot 64 gigabyte RAM en twee terabyte opslag bevatten. Er zijn vier aansluitingen voor Thunderbolt 3 (usb-C), één voor HDMI 2.0 en 10GB ethernet, twee usb-poorten en een geluidsuitgang.

Hier ligt het prijskaartje tussen de 899 euro (3,6 GHz quad core Intel Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD) en de 4.969 euro (3,2 GHz 6-core Intel Core i2 met Turbo Boost tot 4,6 GHz, 64 GB RAM, 2 terabyte SSD en een 10 gigabit ethernetaansluiting). Voor enkele honderden euro's extra kan daar ook nog Final Cut Pro X of Logic Pro X aan worden toegevoegd.