De MacBook Pro en Mac mini, de compacte desktop van Apple, hebben dinsdagavond allebei een update gekregen. De high-end laptop is er in de maatjes 14- en 16-inch, en beschikbaar met de eveneens nieuwe M2 Pro of M2 Max SoC (system-on-a-chip). Bij de 'mini' is er als krachtbron keuze uit de M2 Pro of bestaande M2.

De vernieuwde MacBook Pro lijkt zijn naam alvast niet te hebben gestolen. De laptop ondersteunt tot liefst 96 GB aan centraal geheugen en 8 TB SSD-opslag, en is volgens Apple tot wel zes keer sneller dan de krachtigste MacBook Pro met Intel-chip. Iets meer dan twee jaar geleden begon de fabrikant met de uitfasering van die krachtbron, ten gunste van de eigen Silicon SoC.

De M2 Pro en M2 Max zijn weer wat energiezuiniger dan hun voorganger, en daarom zou de MacBook Pro op één batterijlading tot wel 22 uur meegaan - langer dan eender welke andere Mac, zo luidt het. Nog nieuw is de ondersteuning van WiFi 6E,3 (ongeveer dubbel zo snel als de vorige generatie) en een HDMI-aansluiting waarop Apple-gebruikers voor het eerst ook 8K-schermen kunnen aansluiten. De nieuwe pro-laptop is er vanaf 2.449 euro.

MacBook Pro 2023. © Apple

Ultracompact

Mag het allemaal wat bescheidener, dan heeft Apple (eindelijk) een nieuwe Mac mini in de aanbieding. De ultracompacte desktop is verkrijgbaar vanaf 719 euro. Het betreft dan de instapversie met 8-core CPU/10-core GPU (M2 SoC), 8 GB centraal geheugen en 256 GB SSD-opslag. Voor een verdubbeling van de opslagcapaciteit naar 512 GB betaal je meteen 230 euro extra. Het is een oud zeer, RAM- en SSD-upgrades blijven peperduur bij Apple. Doe ons dan toch maar een externe SSD van 1 TB, die je her en der al voor pakweg 120 euro op de kop kan tikken.

De Mac mini is er zoals gezegd ook met de nieuwe M2 Pro-krachtbron, al kan je de startprijs daarvan (1.569 euro) bezwaarlijk nog 'mini' noemen. Het topmodel is vanzelfsprekend sneller, maar ondersteunt bijvoorbeeld ook drie displays, waar het M2-model beperkt is tot twee schermen.

Alle Mac mini's bieden minstens twee Thunderbolt 4-poorten, twee USB-A-poorten, een HDMI-aansluiting en Gigabit Ethernet. Voor een muis en toetsenbord moet je bij deze Apple-computer wel nog zelf zorgen.

Apple TV 2023. © Apple

