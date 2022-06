Tijdens zijn Worldwide Developers Conference heeft Apple een gloednieuwe MacBook Air en een geüpgradede MacBook Pro voorgesteld. Het zijn de eerste computers van Apple die worden aangedreven door de langverwachte M2-processor.

In tegenstelling tot de MacBook Pro die Apple gisteren onthulde, omvat de nieuwe MacBook Air veel meer dan alleen een speedbump. Voor het eerst in lange tijd ging het design (licht) op de schop. Het resulteerde in een groter en 25 procent helderder Liquid Retina-scherm van 13,6-inch (voorheen 13,3-inch), de terugkeer van de MagSafe-oplaadconnector (waardoor de twee Thunderbolt/USB 4-poorten altijd vrij blijven), een 1080p Full HD-camera (720p HD op het M1-model) en een paar nieuwe kleuren, waarvan vooral het donkere 'Middernacht' in het oog springt.

Duwtje in de rug

Belangrijkste verbetering blijft evenwel de M2-chip die Apple in eigen huis heeft ontwikkeld en die de MacBook Air op meerdere vlakken een duwtje in de rug geeft. Zo biedt de M2 een 8-core CPU van de volgende generatie met verbeterde performance- en efficiency-cores, wat gecombineerd wordt met een Apple-GPU die nu is uitgerust met tien cores (twee meer dan bij de M1).

De M2-chip ondersteunt snel centraal geheugen tot 24 GB met een bandbreedte van 100 GB/s. Dat moet volgens de fabrikant zorgen voor een vlotte verwerking van nog grotere en complexere workloads. De nieuwe chip voegt daarnaast een media-engine en een ProRes-video-engine toe voor het coderen en decoderen met hardware-acceleratie, zodat M2-systemen meer 4K- en 8K-videostreams kunnen afspelen dan voorheen.

Als voorbeeld voor de snelheidsboost noemt Apple het rekenintensieve programma Final Cut Pro. De prestaties van die videosoftware zouden bijna veertig procent hoger liggen dan bij de vorige generatie, en zelfs tot vijftien keer hoger voor gebruikers die nog met een 'Intel-Mac' werken. Het toepassen van filters en effecten in Adobe Photoshop zou dan weer tot twintig procent sneller gaan, en wel vijf keer sneller voor klanten die nog niet waren overgestapt op een Apple silicon-krachtbron.

Snelladen

Andere specificatie van de MacBook Air M2 zijn het geluidssysteem met vier speakers, drie microfoons, een batterij die het tot achttien uur uitzingt en het gewicht van slechts 1,22 kilogram. Het volume van het toestel nam volgens Apple met twintig procent af. Voor het eerst ondersteunt de MacBook Air ook snelladen, waarbij je tot vijftig procent kunt opladen in slechts een half uur (met een optionele USB-C-lichtnetadapter van 67W).

Prijzen van de nieuwe MacBook Air beginnen bij 1.519 euro voor het model met 8-core GPU, 8-core CPU, 8 GB geheugen en 256 SSD-opslag. Het vorige M1-model blijft tot nader order verkrijgbaar en is er vanaf 1.219 euro. De vernieuwde MacBook Pro 13-inch (vooral een speedbump dus dankzij de M2-chip) start bij 1.619 euro.

