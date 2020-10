Techreus Apple stelt dinsdagavond zijn nieuwste smartphones voor. De onthulling van de iPhone 12, in diverse uitvoeringen, staat gepland voor 19.00 uur onze tijd, tijdens een livestream op Apple.com.

Oorspronkelijk zouden de nieuwe iPhones al in september worden onthuld, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. Het zou gaan om een iPhone 12 Mini met 5,4-inch scherm, een iPhone 12 met een display van 6,1-inch, en twee Pro-varianten van 6,1-inch en 6,7-inch (met onder meer krachtigere camera's en optische zoomlenzen).

Hi Speed

Het thema van de presentatie, Hi Speed, laat uitschijnen dat Apple dit keer vooral gefocust heeft op het verbeteren van de prestaties van de toestellen. Vermoedelijke specificaties zijn een A14-chip, 5G op de meeste (zo niet alle) modellen en OLED-schermen over de hele lijn. Er is ook sprake van een 'magnetische' oplader, die mogelijk vergelijkbaar is met de MagSafe-technologie op sommige notebooks van Apple.

Insiders verwachten dat pre-ordering mogelijk zal zijn vanaf vrijdag 16 oktober, en dat de eerste toestellen op 23 oktober zullen worden uitgeleverd. Op de Pro-versie is het volgens de geruchtenmolen waarschijnlijk wat langer geduld oefenen, tot begin november.

HomePod Mini

Op het event van vanavond wordt mogelijk ook de HomePod Mini onthuld, meldt website MacRumors. De kleinere versie van de slimme HomePod-luidspreker zou in de VS een prijskaartje meekrijgen van 99 dollar. Of het gadget ook naar ons land komt, is nog niet bekend. Verder zit er bij Apple vrijwel zeker een update van de Apple TV-settopbox in de pijplijn, maar de kans dat ook dat apparaat vanavond het levenslicht ziet, is vrij klein.

