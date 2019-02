Apple: ontwikkelaars mogen gebruikers niet ongevraagd volgen in app

Bedrijven die een app maken, kunnen met behulp van analytics tot in detail nagaan waar een gebruiker op tikt en hoe de app wordt gebruikt. Maar niet alle apps zijn daar even open over tegenover hun gebruiker.

Apple waarschuwt ontwikkelaars nu met een keuze: ofwel moet een app duidelijk vermelden hoe dergelijke analytics-functies het gedrag van een gebruiker bijhouden, ofwel moet de app worden aangepast. Anders dreigen ze uit de App Store te vliegen.

De reactie van Apple komt er na een onderzoek van TechCrunch. De site stelde vast dat onder meer de apps van Expedia, Hotels.com en Hollister werkten met analytics van externe partijen waarbij elke tik en swipe werd bijgehouden zonder dat gebruikers hiervoor toestemming gaven. Dat zou het ook mogelijk maken om paspoortnummers of kredietkaartnummers te lekken volgens de site.

In reactie daarop zegt Apple dat het strenger optreedt om de privacy van gebruikers te beschermen. Daarbij worden ontwikkelaars die in overtreding zijn gewaarschuwd dat ze hun app onmiddellijk moeten aanpassen.