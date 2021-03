De Portugese consumentenbond heeft Apple aangeklaagd omdat het bedrijf de iPhone 6, 6 Plus, 6s en 6s Plus met softwarematige trucs sneller zou hebben doen verouderen. Een maand geleden diende de Italiaanse consumentenbond om dezelfde reden al een groepsvordering van minstens 60 miljoen euro in tegen Apple.

Apple beperkte via een software-update de rekenkracht van enkele iPhone-modellen naarmate de accucapaciteit verslechterde. Gebruikers werden hier niet duidelijk over geïnformeerd. Volgens Apple was de ingreep nodig om te voorkomen dat toestellen met een oude accu plots uit zouden vallen.

Het bedrijf ontkent bewust iets te hebben gedaan om de levensduur van iPhones te verkorten en zo consumenten te dwingen een nieuw toestel te kopen.

Vergelijkbare zaken

Eind vorig jaar spanden de Spaanse en Belgische consumentenbonden al vergelijkbare zaken aan. Eerder werd een soortgelijke zaak in de Verenigde Staten geschikt voor 500 miljoen dollar (circa 412 miljoen euro), zonder dat Apple daarbij schuld erkende.

