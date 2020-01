Apple reageert op de plannen van Europa om telefoonmakers te verplichten om naar één universele oplader te gaan. Al zit er een rare kronkel in Apple's redenering.

Het Europees parlement pleit al jaren voor één aansluiting om mobiele telefoons op te laden. Dat voorkomt dat oplaadkabels nutteloos worden zodra iemand van telefoonmerk wisselt.

Aanvankelijk stapte de hele sector vrijwillig over naar Micro-usb en sinds enkele jaren usb-C, dat sneller data kan overzetten, in twee richtingen kan laden en niet langer op een verkeerde manier kan worden aangesloten. Alleen Apple hield al die jaren vast aan haar eigen lightning connector. De nieuwe oproep van enkele europarlementsleden is dus vooral van toepassing op Apple.

Het bedrijf achter de iPhone reageert daar nu op. In een verklaring die de BBC ontving spreekt Apple van een "ongeziene hoeveelheid elektronisch afval" die zou ontstaan mocht het bedrijf de lightning connector moeten dumpen voor de universele usb-C standaard.

Het redeneert daarbij dat er vandaag een miljard iPhones en miljoenen accessoires zouden verstoord worden of nutteloos worden. Daarbij haalt het aan dat de sector intussen van micro-usb naar usb-C is overgestapt. Had Europa toen de telefoonmakers verplicht dan zouden ze "de vooruitgang van technologie tegenhouden."

De denkwijze van Apple is vreemd als je weet dat het bedrijf zelf in 2012 nog van connector wisselde. Tot dan werkten iPhones met een brede aansluiting die we ook op de iPod terugvonden. Ook op dat moment werkten oude accessoires in sommige gevallen niet langer met nieuwere iPhones.

Opmerkelijk genoeg gebruikt Apple wel degelijk usb-c, onder meer op Macbooks en de iPad Pro. Ook biedt apple tussenstukjes aan om een usb-c oplader om te zetten naar een lightning-aansluiting.

De BBC sprak met analisten over de materie. Sommigen van hen begrijpen niet waarom het bedrijf zich blijft verzetten. Anderen suggereren dat Apple op lange termijn mogelijk mikt op draadloze opladers om op lange termijn geen aansluitingen meer te hoeven voorzien.

