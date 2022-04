In China heeft Apple-partner Pegatron de productie in twee fabrieken in Shanghai en Kunshan opgeschort wegens de strenge coronamaatregelen in het land. In de belangrijke zakenstad Shanghai is al weken een uitbraak van het coronavirus gaande en daarom is vrijwel de hele stad van 25 miljoen inwoners in lockdown.

Pegatron, waar Apple onder meer iPhones laat produceren, is slechts een van de vele techbedrijven in China die nu moeten sluiten. Zo zijn er alleen al elf Taiwanese bedrijven die te maken hebben met sluitingen van hun vestigingen in China, waaronder Qanta. Ook dat bedrijf is een partner van Apple en zet MacBooks in elkaar.

Grotere leveringsproblemen

Bij eerdere lockdowns konden fabrieken, waar de werknemers in China vaak op hetzelfde terrein wonen, soms nog doordraaien. Dat lukte Foxconn, een andere producent van iPhones, eerder bijvoorbeeld in Shenzhen. De vele sluitingen zorgen nu echter voor steeds grotere leveringsproblemen. Zo liggen havens stil en ook het vervoer van goederen per vrachtwagen is in sommige gebieden vrijwel onmogelijk.

Het lijkt er bovendien niet op dat het bestuur van Shanghai de lockdown snel verder wil versoepelen, ook al is er steeds meer kritiek op de strenge maatregelen. Ook in Kunshan gelden lockdowns.

