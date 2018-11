Apple Pay voortaan beschikbaar in België

Met Apple Pay kan je je debet- of kredietkaart koppelen aan je iPhone of Apple Watch om zo contactloos betalingen uit te voeren. De functie bestaat al geruime tijd maar het was wachten tot ook in België een bank het product ging ondersteunen.

Die bank wordt BNP Paribas Fortis die, net zoals haar dochters Fintro en Hello Bank, vanaf vandaag Apple Pay ondersteunen. De dienst werkt op de iPhone SE, iPhone 6 en nieuwere modellen. Met Apple Pay is het mogelijk om online te betalen. In fysieke winkels zijn het Mediamarkt, Quick, Total, Delhaize, Aldi, Ici Paris XL, Decathlon en de shops van Orange die als eerste op de kar springen en de dienst vanaf vandaag ondersteunt. Al ondersteunen in pricipe alle betaalterminals die NFC ondersteunen, de dienst.

Een grote verrassing is de lancering echter niet. Een half jaar geleden meldde De Tijd al dat BNP Paribas Fortis Apple Pay zou ondersteunen. Enkele weken geleden verklapte een folder van Aldi eveneens dat de functie er binnenkort zou komen.

Betalen via NFC, de draadloze technologie waarop Apple Pay steunt, is al langer mogelijk in ons land, maar enkel via betaalapps op Android of via Android Pay. Apple schermt zijn NFC-technologie echter af voor externe partijen waardoor betalen met de iPhone enkel kan via Apple Pay.

Update 14.30 uur:

Intussen zijn er meerdere handelaars bekend die Apple Pay zullen ondersteunen. Het artikel is hierdoor aangepast.