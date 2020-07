Apple heeft gebruikers gewaarschuwd om geen tape of cover op de webcam van hun MacBook te plakken. Dat kan de toestellen beschadigen, zo zegt het bedrijf in een forumbericht

Het afplakken van webcams is een vaak gebruikte manier om ervoor te zorgen dat als iemand er dan toch in slaagt om stiekem je webcam over te nemen, die hacker niets te zien krijgt. Het idee is dat je iets over de camera plaatst wanneer hij niet in gebruik is. Op veel plekken kan je een cover kopen die je openschuift voor videomeetings en weer dichtschuift wanneer de camera niet nodig hebt.

Apple zegt nu in een bericht op zijn ondersteuningspagina dat gebruikers die covers op hun MacBook alvast niet mogen installeren. Een en ander heeft te maken met het ontwerp van de toestellen, die niet genoeg ruimte laten tussen het scherm en het toetsenbord. Klap je de laptop dicht met een cover ertussen, dan kunnen ze beschadigd worden. Ook is de kans groot dat je de lichtsensor afplakt waardoor functies als automatische helderheid niet meer werken.

Het advies geldt voor MacBooks, MacBooks Air en MacBooks Pro. Wie toch iets op de camera wil (of moet) plakken, moet er eentje vinden die minder dik is dan 0,1 millimeter, en die geen lijmresten achterlaat, zo schrijft Apple.

Het is niet mogelijk om de camera fysiek uit te schakelen. Voor bezorgde gebruikers geeft Apple aan dat de webcam is voorzien van een indicatorlichtje, dat altijd moet branden wanneer de camera aan staat.

Het afplakken van webcams is een vaak gebruikte manier om ervoor te zorgen dat als iemand er dan toch in slaagt om stiekem je webcam over te nemen, die hacker niets te zien krijgt. Het idee is dat je iets over de camera plaatst wanneer hij niet in gebruik is. Op veel plekken kan je een cover kopen die je openschuift voor videomeetings en weer dichtschuift wanneer de camera niet nodig hebt.Apple zegt nu in een bericht op zijn ondersteuningspagina dat gebruikers die covers op hun MacBook alvast niet mogen installeren. Een en ander heeft te maken met het ontwerp van de toestellen, die niet genoeg ruimte laten tussen het scherm en het toetsenbord. Klap je de laptop dicht met een cover ertussen, dan kunnen ze beschadigd worden. Ook is de kans groot dat je de lichtsensor afplakt waardoor functies als automatische helderheid niet meer werken. Het advies geldt voor MacBooks, MacBooks Air en MacBooks Pro. Wie toch iets op de camera wil (of moet) plakken, moet er eentje vinden die minder dik is dan 0,1 millimeter, en die geen lijmresten achterlaat, zo schrijft Apple. Het is niet mogelijk om de camera fysiek uit te schakelen. Voor bezorgde gebruikers geeft Apple aan dat de webcam is voorzien van een indicatorlichtje, dat altijd moet branden wanneer de camera aan staat.