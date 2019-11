Els Bellens is redactrice bij Data News.

Apple zou tegen 2022 een AR-headset op de markt willen brengen. Het bedrijf heeft zijn plannen bekendgemaakt op een interne meeting met een duizendtal medewerkers. Dat schrijft techsite The Information op basis van anonieme bronnen.

Het gaat om een AR-headset die onder meer een functie zou hebben om 3d-scans te maken, en dat uitgerust is met hd-schermen en camera's. Bedoeling daarvan is om virtuele objecten in de echte wereld te 'plaatsen'. Zo zou je een virtuele koffiemachine op een tafel kunnen zetten, en het virtuele beeld houdt vervolgens rekening met bewegende elementen. Gaat er iemand 'voor' de virtuele koffiemachine staan, dan verdwijnt die bijvoorbeeld uit het zicht.

Bij de headset gaat het nog niet om een echte AR-bril. Volgens de geruchten lijkt het toestel eerder op een VR-toestel als de Oculus Quest, waarbij je de beelden dus via camera's binnenhaalt, waardoor ze vermengd worden met digitale beelden. Een AR-bril, waarbij je door transparante glazen lenzen kijkt waarop extra digitale beelden worden geprojecteerd, zou gepland zijn voor 2023.