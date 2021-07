In aanloop naar zijn nieuwe MacBooks en iPads zou Apple 200 miljoen dollar (zo'n 169 miljoen euro) hebben geïnvesteerd in de mini-LED-schermtechnologie van de toekomstige toestellen. Dit meldt MacRumors op basis van een paywall-artikel bij DigiTimes Asia.

De investering is volgens de techsite bedoeld voor vier bijkomende assemblagelijnen voor de mini-LED-schermen die Apple sinds kort in zijn producten integreert. De in april geïntroduceerde iPad Pro 2021 was Apples eerste gadget met zo'n display, maar naar verwachting zullen ook de aankomende 14- en 16-inch MacBook Pro's een dergelijk scherm meekrijgen. Nog volgens DigiTimes zouden die twee laptops in september worden aangekondigd.

Nauwkeurig lokaal dimmen

Apple heeft naar verluidt moeite om de productie van mini-LED-schermen voor de 12,9-inch iPad Pro bij te benen. De bijkomende assemblagelijnen zouden garant moeten staan voor een maandelijkse capaciteit van 700.000 tot 800.000 MacBook Pro's met mini-LED-technologie. Het is niet duidelijk of die lijnen ook kunnen worden ingezet voor de productie van de mini-LED-modules voor de iPad.

Apple spreekt zelf overigens niet over mini-LED-schermen maar over Liquid Retina XDR-displays. De technologie is vergelijkbaar met die van nieuwere LED-televisies die over local dimming beschikken: delen van het display kunnen worden uitgeschakeld, waardoor het contrast verbetert. Een mini-LED-display biedt ook local dimming, maar op een veel nauwkeurigere schaal.

De investering is volgens de techsite bedoeld voor vier bijkomende assemblagelijnen voor de mini-LED-schermen die Apple sinds kort in zijn producten integreert. De in april geïntroduceerde iPad Pro 2021 was Apples eerste gadget met zo'n display, maar naar verwachting zullen ook de aankomende 14- en 16-inch MacBook Pro's een dergelijk scherm meekrijgen. Nog volgens DigiTimes zouden die twee laptops in september worden aangekondigd.Apple heeft naar verluidt moeite om de productie van mini-LED-schermen voor de 12,9-inch iPad Pro bij te benen. De bijkomende assemblagelijnen zouden garant moeten staan voor een maandelijkse capaciteit van 700.000 tot 800.000 MacBook Pro's met mini-LED-technologie. Het is niet duidelijk of die lijnen ook kunnen worden ingezet voor de productie van de mini-LED-modules voor de iPad.Apple spreekt zelf overigens niet over mini-LED-schermen maar over Liquid Retina XDR-displays. De technologie is vergelijkbaar met die van nieuwere LED-televisies die over local dimming beschikken: delen van het display kunnen worden uitgeschakeld, waardoor het contrast verbetert. Een mini-LED-display biedt ook local dimming, maar op een veel nauwkeurigere schaal.