Apple kijkt vol vertrouwen vooruit, ondanks de grootste dip ooit in de verkoop van iPhones. Dat meldt het concern bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. De verkopen van iPhones daalden in die periode met 17 procent op jaarbasis.

Topman Tim Cook zag evengoed de verkopen van de smartphones in China , waar het bedrijf kampt met moordende concurrentie van onder meer Huawei, Oppo en Xiaomi, al enigszins stabiliseren. Daarmee lijken prijsdalingen die in het land werden doorgevoerd hun vruchten af te werpen. Voor het lopende kwartaal is Cook dan ook positief gestemd.

Het afgelopen kwartaal daalde de omzet van Apple van ruim 51 miljard dollar naar bijna 47 miljard dollar. Tegenover de daling van de iPhone-verkopen stonden hogere opbrengsten uit diensten als Apple Music en de App Store. Daar was sprake van een omzetstijging tot 11,5 miljard dollar. Dat was 1,6 miljard dollar meer in vergelijking met een jaar eerder. De dienstentak van Apple is goed voor circa een derde van de brutowinst van het bedrijf.

Apple sloot het kwartaal af met een operationele winst van 13,4 miljard dollar. Dat was minder dan de 15,9 miljard dollar in de meetperiode een jaar eerder. Onder de streep hield Apple 11,5 miljard dollar over. Ook dit was minder dan een jaar eerder.

Voor het lopende kwartaal rekent Apple op een omzet tussen de 52,5 miljard en 54,5 miljard dollar. Het vooruitzicht van omzetgroei stemde investeerders tevreden. Het aandeel ging in de zogeheten nabeurshandel stevig vooruit.