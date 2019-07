Apple Premium Reseller Switch vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan. Het benadrukt dat het niet onder curatele staat of bankroet is, maar geeft toe dat het een lastige periode doormaakt.

Volgens de Nederlandse Apple nieuwssite Onemorething.nl hebben medewerkers van het bedrijf vernomen dat IT PRO NV, de formele bedrijfsnaam van Switch, een procedure tot gerechtelijke reorganisatie is gestart. Daarbij zou het bedrijf onder curatele staan volgens de site.

Switch zelf benadrukt dat dat laatste niet het geval is. CFO Harold Vanheel laat aan Data News weten dat het gaat om een 'verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord'. "Dit betekent niet dat het bedrijf 'onder curatele' staat of 'bankroet' is zoals op sommige Nederlandse websites wordt vermeld, wel integendeel."

Vanheel erkent dat Switch de afgelopen twee jaar een lastige periode heeft doorgemaakt door de integratie van easy-m en door sterk wijzigende marktomstandigheden. Door zelf het initiatief te nemen van een gerechtelijke organisatie, wil het het komende hoogseizoen kunnen voorbereiden.

Door de nieuwe investeerder kan het bedrijf voorraden voorfinancieren met zicht op het komende hoogseizoen voor de Apple-reseller. "Teneinde dit mogelijk te maken heeft Switch beslist om het mechanisme van de Gerechtelijke Reorganisatie op te starten om deze belangrijke kapitaalinjectie te verzekeren."

Switch is een van de grootste Apple Premium Resellers van ons land en telt 28 winkels. De afgelopen jaren nam het zelf ook sectorgenoten Easy-M en S&S over. Volgens onze collega's van Trendstop haalde het bedrijf in 2017 een omzet van 77,3 miljoen euro. Op dat moment waren er bijna 150 voltijdse werkkrachten in dienst.