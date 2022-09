Techreus Apple heeft tijdens zijn Far Out-septemberevent een drietal nieuwe Apple Watches onthuld. Onder de slimme horloges zit ook een groter en robuuster Ultra-model dat mikt op sportievelingen en avonturiers.

De Watch Ultra beschikt over een krachtiger batterij met een autonomie van 36 uur. Met een speciale instelling om stroom te besparen, gaat het gadget tot zestig uur mee zonder opladen. Het horloge is ook met handschoenen te bedienen. Met een prijs van 999 euro is het uurwerk wel gevoelig duurder dan de andere twee nieuwe modellen.

Crashdetectie

De 'conventionele' Apple Watch, toe aan Series 8, werd onder meer uitgebreid met temperatuurregistratie. Dat moet vrouwen meer inzicht geven in hun vruchtbaarheidscyclus. Verbeterde bewegingssensoren kunnen dan weer auto-ongevallen detecteren en vervolgens de alarmcentrale verwittigen. De batterij van het toestel gaat achttien uur mee, prijzen beginnen bij 499 euro.

Ook instapmodel Watch SE kreeg een opvolger, die volgens Apple twintig procent sneller is dan het vorige model. Dit nieuwe klokje, dat eveneens over crashdetectie beschikt, is er vanaf 299 euro.

De verkoop van accessoires zoals de Apple Watch blijft volgens het fruitmerk stijgen. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er wereldwijd achttien miljoen stuks van verkocht. Toch blijft de iPhone het fundament onder het bedrijf. In het jongste boekjaar waren de mobiele telefoons goed voor 52,4 procent van de omzet.

De nieuwe Watch Ultra. © Apple

