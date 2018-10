Apple probeert herstellingen door derden opnieuw te blokkeren

Apple zou een nieuwe gepatenteerde diagnostische software gebruiken voor het repareren van MacBook Pros en iMac Pros. Dat ontdekten techsites MacRumors en Motherboard in een gelekte handleiding.

Worden er onderdelen van de computer vervangen zonder dat die software draait, dan wordt het toestel onbruikbaar. Het lijkt er daarbij op dat hersteldiensten van derde partijen (die vermoedelijk de diagnostische software niet zomaar kunnen aanschaffen), nu geen MacBook Pros meer kunnen herstellen die bepaalde problemen hebben met onder meer de Touch ID board, trackpad, toetsenbord en meer. iMac Pros zullen worden afgesloten wanneer het logic board of de flash-opslag worden vervangen. De computer blijft onbruikbaar tot een lid van Apple's 'Authorised Service Provider' programma de diagnostische tool op de computer draait.

Het gaat waarschijnlijk deels om een veiligheidsprocedure, die moet zorgen dat Apple's chips, die steeds complexer worden, juist zijn geïnstalleerd. Maar daarnaast lijkt het ook op een nieuwe stap in Apple's strijd tegen hersteldiensten van derde partijen. Apple is berucht om zijn aversie tegen herstellingen die niet door het bedrijf of zijn partners zelf zijn uitgevoerd. Het wordt gebruikers dan ook bijzonder moeilijk gemaakt om een Apple toestel zelf te herstellen, en wanneer consumenten onderdelen of hersteldiensten gebruiken die niet van Apple zelf zijn, dan vervalt de garantie. Het toestel 'bricken' of onbruikbaar maken bij een herstelling door derden, gaat echter nog een stap verder. Al zou ook dat niet de eerste keer zijn. In februari van 2016 voerde Apple bijvoorbeeld een update uit voor iOS dat iPhone 6 onbruikbaar maakte als hij was hersteld door een derde partij. Na protesten van klanten, werd die update weer ongedaan gemaakt.

Motherboard meldt ondertussen dat de 'kill switch' in de toestellen nog niet operationeel is. Voorlopig zijn herstellingen door derden dus nog mogelijk.