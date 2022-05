Techreus Apple heeft aan de vooravond van zijn Worldwide Developers Conference het handelsmerk 'realityOS' geregistreerd. Het zou gaan om het besturingssysteem voor de slimme bril waar het fruitmerk naar verluidt al lange tijd aan werkt. Insiders verwachten volgende week de eerste details over het gadget.

Apples Worldwide Developers Conference, dit jaar gehouden van 6 tot 10 juni, staat traditiegetrouw vooral in het teken van de volgende generatie besturingssystemen van het bedrijf. Dit jaar zijn dat meer specifiek iOS en iPadOS 16, macOS 13 en watchOS 9, maar de meeste aandacht zou wel eens uit kunnen gaan naar nieuwkomer realityOS.

Stevig prijskaartje

De naam realityOS dook eerder dit jaar al eens per ongeluk op in updatelogbestanden van de App Store. Persagentschap Bloomberg vond naar eigen zeggen in 2017 al bewijs van het bestaan van een dergelijk besturingssysteem, toen nog onder de interne codenaam Oak.

De AR/VR-headset zelf krijgt naar verwachting twee 4K micro-OLED-schermpjes mee, naast ruim een dozijn cameramodules, eye tracking-mogelijkheden, spatial audio en ondersteuning voor handgebaren. Het eerste model gaat naar verwachting rond de drieduizend dollar kosten - later volgen dan meer betaalbare versies.

