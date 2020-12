Apple is eerder dan verwacht gestart met het aanrekenen van een lagere commissie. De aanpassing geldt voor kleinere ontwikkelaars die via de App Store een omzet van minder dan een miljoen dollar per jaar draaien.

Ontwikkelaars met een omzet tot een miljoen dollar per jaar hoeven vanaf begin volgend jaar geen 30 procent commissie meer te betalen over hun omzet uit de App Store, maar 15 procent. Om daarvoor in aanmerking te komen kunnen ontwikkelaars zich aanmelden voor het App Store Small Business Program.

Officieel gaat de wijziging pas in op 1 januari 2021. Techsite AppleInsider meldt echter dat verschillende ontwikkelaars nu al minder commissie betalen. De wijziging is echter nog niet voor alle ontwikkelaars ingevoerd.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

