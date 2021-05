Bezitters van een iPhone of iPad kunnen vanaf vandaag een nieuwe versie van hun besturingssysteem installeren. We zetten de belangrijkste verbeteringen van iOS en iPadOS 14.6 voor je op een rij.

Een nieuwigheid waar je nog niet meteen iets van zal merken, is de ondersteuning van Lossless Audio en Spatial Audio in de Apple Music-app. Dat verandert in de loop van juni, wanneer Apple zijn complete muziekbibliotheek zal upgraden naar de hogere geluidskwaliteit. Lossless Audio wil zeggen dat de muziek gecomprimeerd is zonder detailverlies, daar waar er bij mp3 of aac altijd wel wat geluidskwaliteit verloren gaat. Lossless Audio-bestanden zijn wel aanzienlijk groter. Ettelijke duizenden songs op Apple Music krijgen in juni daarnaast Spatial Audio oftewel ruimtelijk geluid mee. Om daarvan te kunnen genieten, is wel een audiosysteem of hoofdtelefoon met Dolby Atmos-ondersteuning vereist.

Podcast-abonnementen

De Podcast-app van iOS is in versie 14.6 uitgebreid met een functie om abonnementen te nemen op podcasts. Tegen betaling kunnen gebruikers daarmee bijvoorbeeld vervroegd toegang krijgen tot nieuwe afleveringen of tot bonusmateriaal.

Apple onthulde half april zijn langverwachte AirTags: kleine handige trackers waarmee je allerlei spullen kan terugvinden, zoals een sleutelbos of een handtas. De iPhone wijst je met grote precisie de weg naar je verloren spullen, mits het toestel tenminste iOS 14.5 draait. In versie 14.6 is er één nieuwigheid met betrekking tot AirTags: de eerlijke vinder van een verloren exemplaar kan de eigenaar nu ook contacteren via e-mail. Voorheen kon dat uitsluitend via een telefoonnummer.

Tot slot bieden iOS en iPadOS 14.6 ook ondersteuning voor Apple Card Family, oftewel de mogelijkheden om de kredietkaart van de techreus te 'delen' met meerdere gezinsleden. Voor ons weinig relevant, want voorlopig is de Apple Card alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Mac, Watch en Apple TV

Gelijktijdig met iOS en iPadOS 14.6 rolde Apple ook nog tvOS 14.6 (voor de Apple TV), watch OS 7.5 (Apple Watch) en macOS Big Sur 11.4 uit. Die laatste update, bedoeld voor de Mac-computers van het bedrijf, dicht vooral een lek dat hackers potentieel in staat stelde om stiekem schermafbeeldingen en screen recordings te maken. De Podcast-app van Big Sur ondersteunt nu eveneens abonnementen.

