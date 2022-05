Op grotere vernieuwingen is het nog even geduld oefenen tot de zestiende versie van Apples mobiele besturingssystemen, waarvan je begin juni een preview kan verwachten. Maar ook iOS en iPadOS 15.5 herbergen noemenswaardige verbeteringen.

Het is vrijwel zeker dat Apple op zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference, dit keer van 6 tot 10 juni, al een eerste glimp zal tonen van iOS 16 en iPadOS 16. Daarin maken naar verluidt onder meer interactieve widgets hun opwachting. Tot het zover is kunnen Apple-gebruikers alvast aan de slag met de - waarschijnlijk laatste - tussentijdse versie 15.5. Voor bepaalde 'oudere' iPhones en iPads wordt dat mogelijk meteen ook het eindstation, wat upgrades betreft. Ook daarover zal in juni meer duidelijkheid komen.

Verbeterd podcastbeheer

Zoals verwacht omvatten iOS en iPadOS 15 de nodige bugfixes en beveiligingsupdates. Een van de echte nieuwigheden zit in de app Podcasts, waarin je voortaan kan aangeven hoeveel afleveringen van je favoriete afleveringen bewaard moeten blijven. Oudere podcasts worden desgewenst automatisch verwijderd.

Universele bediening

De functie zat al enige tijd in de bètaversie van iPadOS, maar in versie 15.5 is Universele bediening als volwaardige feature aanwezig. Het snufje stelt de gebruiker in staat om zijn Mac-computer en iPad te bedienen met één muis en toetsenbord. Je kan op die manier de cursor van het ene naar het andere scherm verplaatsen, typen op beide toestellen, en zelfs materiaal van het ene naar het andere apparaat kopiëren.

En ook nog...

Heb je een slimme HomePod-luidspreker van Apple? Dan kan je aan het wifi-signaalicoontje voortaan zien of de speaker daadwerkelijk verbonden is met de Home-app. De Foto-app kreeg dan weer een functie die 'gevoelige locaties' uitsluit uit de weergave van je fotoherinneringen. Te denken valt onder meer aan concentratiekampen en monumenten met betrekking tot de Holocaust.

Andere elementen van iOS en iPadOS 15.5 zijn enkel in andere regio's beschikbaar, of verwijzen alvast naar grotere nieuwigheden in een volgende versie van het mobiele besturingssysteem. Een voorbeeld daarvan is de code met betrekking tot Apple Klassiek, een nieuwe muziek-app die gespecialiseerd is in klassieke muziek. Dat heeft dan weer alles te maken met de muziekstreamingdienst Primephonic die Apple in de zomer van 2021 overnam.

