Apple's nieuwste overname moet Siri populairder maken bij ontwikkelaars

Het gaat om PullString, een bedrijf dat sinds 2011 vanuit San Francisco actief is. Hoeveel Apple betaalt voor het bedrijf is niet bekend. Wel weten we dat PullString in totaal zo' 44 miljoen dollar aan investeringen heeft opgehaald de afgelopen jaren.

Het bedrijf werd opgericht door ex-werknemers van Pixar. Huidige CEO is Oren Jacob, de voormalige CTO van Pixar.

PullString focust zich vooral op het ondersteunen van het ontwerpen en publiceren van spraakgestuurde apps voor Alexa en Google Assistant. Dat doet vermoeden dat Apple het bedrijf wil inlijven om het voor externe ontwikkelaars makkelijker te maken om zo'n apps voor Siri, Apple's eigen spraakassistent, te ontwikkelen.