Apple sluit zich aan bij de Fast IDentity Online (FIDO) Alliance. Deze alliantie richt zich op de ontwikkeling van online standaarden voor twee-factor authentificatie.

Naast Apple zijn ook andere grote spelers zoals Amazon, ARM, Facebook, Google, Intel, Lenovo, Microsoft en Samsung intussen lid.

De FIDO Alliance stelt zichzelf als doel het gebruik van wachtwoorden uit te bannen en het gebruik van tweestapsverificatie (two-factor authentication of 2FA) te stimuleren. De alliantie werkt aan een uniforme manier waarmee aanbieders van producten en diensten authentificatieinformatie kunnen uitwisselen. Dit stelt gebruikers in staat in te loggen met behulp van een smartphone, USB-token of een ander apparaat dat als security token dient.

De Web Authentification (WebAuthen) standaard van de FIDO Alliance kreeg in 2018 door het World Wide Web Consortium (W3C) de 'Candidate Recommendation' status toegewezen. Dit is de laatste status voor definitieve goedkeuring van de standaard.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

