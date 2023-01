Apple zou in zee gaan met Luxshare Precision voor de assemblage van iPhones. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zal Apple naar verwachting dat Chinese bedrijf inschakelen om de duurste modellen te bouwen.

Hiermee reageert het Amerikaanse techbedrijf op de productieproblemen bij Foxconn. Dat Taiwanese bedrijf heeft af te rekenen met werknemersprotest in zijn grootste fabriek in China, tegen de coronamaatregelen.

Drie bronnen melden aan de zakenkrant dat Apple een eerste groot contract zal tekenen met Luxshare Precisions, een concurrent van Foxconn en Pegatron, eveneens uit Taiwan.

Luxshare maakt nu reeds kleine aantallen van de iPhone 14 Pro Max in een fabriek in Kunshan, ten noordwesten van Shanghai, zo melden twee bronnen. Apple wil zo de verloren productie van Foxconn sinds november compenseren. Foxconn was tot nu toe de enige toeleverancier voor de bouw van nieuwe iPhone Pro-modellen.

Opvallend: de oprichtster van Luxshare is een voormalige medewerkster van Foxconn. Grace Wang won met haar bedrijf de voorbij jaren aan belang in de Apple-keten, met de bouw van oortjes tot andere iPhones. Maar vooralsnog zat er geen groot contract in voor de premium-modellen.

Overigens blijkt donderdag dat Apple na China ook steeds meer inzet op India voor de productie van smartphones. Indiase fabrieken van Foxconn, Wistron en Pegatron en onderdelenleveranciers Sunwoda, Avary, Foxlink en Salcomp hebben in India sinds augustus 2021 50.000 directe banen gecreëerd, bevestigt een woordvoerder van het Indiase ministerie voor Elektronica en Informatietechnologie. Indirect geeft dan nog eens 100.000 banen.

