Apple heeft een robot in gebruik genomen die het bedrijf helpt bij de recyclage van oude iPhones. Bij dat proces worden in totaal veertien verschillende mineralen 'herwonnen', zoals lithium, waarna deze stoffen makkelijker kunnen worden gerecycleerd.

Met de nieuwe robot wil Apple minder afhankelijk worden van fabrikanten van de kostbare, want vaak zeldzame mineralen die nodig voor de productie van smartphones en andere elektronica. Het ultieme doel van het bedrijf is een closed loop-scenario, waarbij Apple voor de mineralen helemaal geen beroep meer zou moeten doen op andere fabrikanten.

Apple heeft Daisy in gebruik genomen in een recyclagefabriek in de Amerikaanse stad Austin in Texas. Daar ontleedt de machine, met een lengte van ongeveer twintig meter, ongeveer tweehonderd oude iPhones per uur. De robot verwijdert onder meer de batterij, de haptische module die de smartphone laat trillen, en andere componenten. Die onderdelen worden vervolgens doorgestuurd naar meer gespecialiseerde bedrijven, voor de verdere recyclage van de mineralen.

Volgens Reuters maakt Apple inmiddels al gebruik van onder meer gerecycleerd tin en kobalt, en verwerkt het sinds kort ook koolstofvrij aluminium in zijn producten - het resultaat van een joint-venture met de Brits-Australische mijnbouwgroep Rio Tinto. Apple zou overwegen om de technologie achter Daisy beschikbaar te maken voor andere bedrijfstakken, zoals de auto-industrie.

