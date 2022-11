De techgigant treft een schikking met de voormalige design architect, die volgens Apple bedrijfsgeheimen heeft gelekt.

Simon Lancaster, die een tiental jaar in dienst was bij Apple, heeft volgens het bedrijf producten en productfunctionaliteiten gelekt aan een journalist. In ruil voor zijn informatie zou de voormalig Apple-medewerker extra aandacht hebben gekregen voor zijn start-up. Lancaster vertrok in november 2019 bij Apple. Hij zou op zijn laatste werkdag een grote hoeveelheid geheime documenten hebben gekopieerd.

Apple startte daarop een rechtszaak, die nu is afgerond. Dit blijkt uit rechtbankdocumenten die zijn ingezien door techsite The Verge. Financiële details zijn niet bekend gemaakt. Ook mag de voormalig Advanced Materials Lead and Product Design Architect geen details delen over de schikking.

In samenwerking met Dutch IT Channel

