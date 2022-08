Apple zal 30,5 miljoen dollar betalen in een rechtszaak omdat het werknemers niet betaalde voor de tijd die ze verloren tijdens beveiligingscontroles op het werk, buiten hun werkuren.

De zaak is al bijna tien jaar oud, maar wordt nu eindelijk geregeld en goedgekeurd door een rechter in de Amerikaanse staat Californië.

Apple moet betalen omdat het winkelpersoneel na hun shift vaak liet wachten omdat ze nog een extra securitycontrole door moesten vooraleer ze naar huis konden. Maar wettelijk gezien hoort een werkgever in Californië die tijd te vergoeden.

Dat leidde tot een groepsrechtszaak namens 15.000 retailmedewerkers van Apple. Maar ook Walmart en Amazon riskeren momenteel gelijkaardige rechtszaken schrijft Reuters.

Dat de zaak tegen Apple zo lang aansleepte komt omdat een rechter aanvankelijk de eisen van de werknemers naast zich neerlegde. De argumentatie toen was dat werknemers niet onder controle staan van het bedrijf tijdens een securitycheck omdat ze ook geen persoonlijke spullen moesten meenemen die werden gecontroleerd.

Maar de aanklagers gingen in beroep, waarna de zaak naar het Californische hooggerechtshof ging. Die besliste in 2020 dat de werknemers gelijk hadden, en dat het onlogisch is om er van uit te gaan dat werknemers geen persoonlijke spullen zouden meenemen naar het werk. Daardoor kwam de zaak in 2021 opnieuw voor en werd er een vergoeding afgesproken die nu ook finaal is goedgekeurd door de rechtbank.

