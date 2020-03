Apple is bereid om een schikking te betalen die kan oplopen tot zo'n 450 miljoen euro in een zaak rond batterijen van oudere iPhones. Daarbij zou het technologieconcern opzettelijk de prestaties van de batterijen van oudere modellen iPhones hebben verminderd door middel van software-updates.

Het gaat om aanklachten door eigenaren van oudere iPhones, die werden gebundeld in zogeheten class action suits. De zaak speelt sinds april 2018 voor een rechtbank in het Californische San Francisco. Apple en de klagers in de zaak hebben zich nu bereid getoond voor een schikking. Daardoor kunnen die iPhone-eigenaren een vergoeding ontvangen van de onderneming.

Eind 2017 kwam uit dat Apple via software-updates de oudere iPhone-modellen, op dat moment de iPhone 6 en ouder, bewust vertraagde. Dat deed het officieel om de levensduur van de toestellen te verlengen, maar volgens critici wilde Apple klanten zo aanzetten om sneller te kiezen voor een nieuw model. Het nieuws zorgde voor een storm van protest en betekende onder meer dat Apple zich gedwongen zag om batterijen gratis of goedkoper te vervangen.

Daar kwam dus ook een rechtszaak van, die nu bijna afgerond lijkt.

