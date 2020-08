Facebook mocht een mededeling in zijn app, dat Apple 30% van de prijs voor online events opstrijkt, niet publiceren. Dat zegt het bedrijf zelf.

Het gaat om een nieuwe stap in de ruzie tussen bedrijven als Facebook en Epic enerzijds, en Apple anderzijds. Die laatste vraagt 30% van de aankoopprijs van apps, maar ook van de inkomsten uit in-app aankopen. Bij online events waarbij mensen via Facebook op iOS toegang toegang kopen, vroeg het socialenetwerk aanvankelijk dat Apple zou afzien van die commissie. Het idee daarachter was dat het hier om online events ging die bedrijfjes die het moeilijk hebben door de coronacrisis moesten steunen. Dat is ook de reden dat Facebook geen percentage van de inkomsten vroeg. Apple weigerde, waarop Facebook vroeg om in een mededeling te tonen waar het geld van mensen naartoe ging. Ook dat werd geweigerd.

De hele situatie is waarschijnlijk grotendeels een PR-stunt. Facebook ligt overhoop met Apple om diens regel dat het, als maker van het iOS-platform, 30% van alle inkomsten uit apps krijgt. Facebook wil dat niet meer, maar heeft ook een heel ander zakenmodel dan Apple, voornamelijk gebaseerd op het verzamelen en verhandelen van data (iets waar Apple dan weer publiekelijk stappen tegen zet). Met deze stunt kan Facebook nu suggereren dat Apple tegen liefdadigheid voor kmo's is.

Eerder deze maand gooide gamemaker Epic de knuppel in het hoenderhok door een systeem in zijn game Fortnite in te bouwen dat ontworpen was om de commissies van iOS en Android te omzeilen. Voorspelbaar genoeg werd het spel daarna uit de App en Play Store gegooid. Epic begon meteen met een marketingcampagne en een rechtszaak tegen Apple. Onder meer Facebook en Microsoft hebben zich al publiek achter de gamemaker geschaard met de vraag dat Apple zijn tarieven verlaagt.

Het gaat om een nieuwe stap in de ruzie tussen bedrijven als Facebook en Epic enerzijds, en Apple anderzijds. Die laatste vraagt 30% van de aankoopprijs van apps, maar ook van de inkomsten uit in-app aankopen. Bij online events waarbij mensen via Facebook op iOS toegang toegang kopen, vroeg het socialenetwerk aanvankelijk dat Apple zou afzien van die commissie. Het idee daarachter was dat het hier om online events ging die bedrijfjes die het moeilijk hebben door de coronacrisis moesten steunen. Dat is ook de reden dat Facebook geen percentage van de inkomsten vroeg. Apple weigerde, waarop Facebook vroeg om in een mededeling te tonen waar het geld van mensen naartoe ging. Ook dat werd geweigerd. De hele situatie is waarschijnlijk grotendeels een PR-stunt. Facebook ligt overhoop met Apple om diens regel dat het, als maker van het iOS-platform, 30% van alle inkomsten uit apps krijgt. Facebook wil dat niet meer, maar heeft ook een heel ander zakenmodel dan Apple, voornamelijk gebaseerd op het verzamelen en verhandelen van data (iets waar Apple dan weer publiekelijk stappen tegen zet). Met deze stunt kan Facebook nu suggereren dat Apple tegen liefdadigheid voor kmo's is.Eerder deze maand gooide gamemaker Epic de knuppel in het hoenderhok door een systeem in zijn game Fortnite in te bouwen dat ontworpen was om de commissies van iOS en Android te omzeilen. Voorspelbaar genoeg werd het spel daarna uit de App en Play Store gegooid. Epic begon meteen met een marketingcampagne en een rechtszaak tegen Apple. Onder meer Facebook en Microsoft hebben zich al publiek achter de gamemaker geschaard met de vraag dat Apple zijn tarieven verlaagt.