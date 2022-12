In acht Europese landen, waaronder België, kunnen Apple-gebruikers voortaan hun eigen iPhone of MacBook repareren. Het Self Service-programma dat vandaag wordt uitgerold, voorziet in reparatiehandleidingen, originele Apple-onderdelen en tools. Het gereedschap kan desgewenst ook worden gehuurd.

Klanten die dat willen, kunnen via het programma nu zelf allerlei veelvoorkomende reparaties uitvoeren aan iPhone 12- en iPhone 13-modellen en aan Mac-notebooks met een Apple silicon-chip. Alle benodigdheden daarvoor zijn beschikbaar via de nieuwe online Self Service Repair Store for Apple Products. Meer concreet gaat het dan om zo'n tweehonderd verschillende onderdelen, tools en reparatiehandleidingen.

Niet voor iedereen

Apple benadrukt dat het programma bedoeld is voor klanten die ervaring hebben met complexe reparaties van elektronische apparaten. Zij krijgen toegang tot dezelfde handleidingen, onderdelen en tools die in de Apple Store en door erkende Apple-serviceproviders worden gebruikt. Apple hanteert naar eigen zeggen dezelfde prijzen, en klanten kunnen de vervangen onderdelen desgewenst terugsturen naar Apple voor revisie en recycling. In sommige gevallen ontvangen ze dan korting op hun aankoop.

'Voor de meeste klanten, die geen ervaring hebben met dit soort reparaties, is de veiligste en betrouwbaarste oplossing een bezoek te brengen aan een professionele reparateur met gecertificeerde technici die originele Apple-onderdelen gebruiken', aldus het bedrijf. In de afgelopen drie jaar heeft Apple het aantal reparatiepunten dat met originele Apple-onderdelen, tools en trainingsprogramma's werkt, naar eigen zeggen bijna verdubbeld. Zo kunnen klanten terecht bij ruim 4.000 Independent Repair Providers en is er een wereldwijd netwerk van 5.000 erkende Apple-serviceproviders.

Tools ook te huur

Tot de beschikbare gereedschappen behoren zeer hoogwaardige tools als momentsleutels, reparatietrays en beeldscherm- en batterijpersen. Omdat die best prijzig kunnen zijn, biedt Apple voor 59,95 euro ook huurkits aan. Gebruikers kunnen deze gedurende een week huren en de kits worden gratis opgestuurd.

Behalve in ons land introduceert Apple Het Self Service-programma ook in Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In de Verenigde Staten konden Apple-klanten al sinds april van dit jaar zelf hun iPhone opknappen via de Self Service Repair Store. In augustus werd het programma daar uitgebreid met MacBooks met een silicon-SoC.

© Apple

