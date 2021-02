Vaccinatie-apps moeten kunnen aantonen dat ze samenwerken met officiële gezondheidsorganisaties zoals laboratoria, ziekenhuizen of overheidsinstanties. Dat heeft Apple in een update op de site van het bedrijf bekendgemaakt.

Als de apps niet aan deze eisen voldoen, mogen ze niet worden aangeboden in de App Store.

Met de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus heeft Apple een toename in gerelateerde apps gezien, zoals apps die gezondheidspassen verstrekken om gebouwen binnen te komen op basis van test- en vaccinatiegegevens.

Om er zeker van te zijn dat zulke apps verantwoordelijk omgaan met gevoelige data wil Apple zeker weten dat ze op zijn minst verbonden zijn met erkende gezondheidsorganisaties, of rechtstreeks van deze organisaties afkomstig zijn.

Als de apps niet aan deze eisen voldoen, mogen ze niet worden aangeboden in de App Store.Met de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus heeft Apple een toename in gerelateerde apps gezien, zoals apps die gezondheidspassen verstrekken om gebouwen binnen te komen op basis van test- en vaccinatiegegevens.Om er zeker van te zijn dat zulke apps verantwoordelijk omgaan met gevoelige data wil Apple zeker weten dat ze op zijn minst verbonden zijn met erkende gezondheidsorganisaties, of rechtstreeks van deze organisaties afkomstig zijn.