Niet iPhone 9 of iPhone SE 2; de langverwachte opvolger voor Apples meest betaalbare smartphone luistert gewoon weer naar de naam iPhone SE. Maar het verschil met zijn intussen vier jaar oude voorganger is aanzienlijk.

Net als de vorige iPhone SE, die voortborduurde op de iPhone 5s, is deze uitvoering geen compleet nieuwe smartphone. De SE 2020 heeft grotendeels het design van de iPhone 8, met hetzelfde Retina HD-scherm van 4,7-inch, maar beschikt wel over de snellere A13 Bionic-processor van de huidige iPhone 11-modellen.

De tweede generatie iPhone SE komt met een vingerafdruksensor en is water- en stofbestendig volgens de IP67-standaard (tot één meter diepte gedurende dertig minuten). Volgens Apple is het scherm voorzien van True Tone-technologie waardoor het zich automatisch aanpast aan het omgevingslicht. Het ondersteunt ook videomateriaal in Dolby Vision en zogeheten HDR10-content.

Apple voorzag de nieuwe iPhone SE van een 12 MP-groothoekcamera met een diafragma van f1.8, waarmee ook gefilmd kan worden in 4K UHD-videokwaliteit. Het toestel kan ook draadloos worden opgeladen en beschikt verder over de snelle WiFi 6-standaard, 4G/LTE en dual-sim/eSIM om twee telefoonnummers tegelijk te gebruiken.

De nieuwe iPhone SE is vanaf 17 april online te bestellen in zwart, wit en ProductRed. Richtprijzen: 489 euro voor het model met 64GB opslagcapaciteit, 539 euro voor 128GB en 659 euro voor 256GB.

null © Apple

