Apple organiseert op dinsdag 10 november opnieuw een digitaal event waar nieuwe producten zullen worden aangekondigd. Naar verwachting houdt de techreus uit Cupertino die dag zijn eerste computers op basis van de eigen Silicon-processor boven de doopvont.

Toen Apple de 'historische overstap' van het Intel-platform naar de eigen Silicon-processor eind juni bekendmaakte, beloofde topman Tim Cook dat de eerste Apple-computers met de nieuwe krachtbron nog dit jaar op de markt zouden komen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat het event van 10 november grotendeels om deze volgende generatie desktops en notebooks zal draaien.

Welke modellen als eerste op de schop gaan is nog niet duidelijk. In het geruchtencircuit wordt vooral melding gemaakt van een nieuwe MacBook Air of 12-inch MacBook. Andere bronnen spreken over een nieuwe 14-inch MacBook en een 24-inch iMac.

De weg naar één ontwikkelingsplatform

De Apple Silicon-chip is een op ARM-technologie gebaseerde processor van eigen makelij. Apple is wat dat betreft niet aan zijn proefstuk toe. Ook de zogeheten soc's (system-on-a-chip) die de iPhone, iPad, Apple Watch en Apple TV aandrijven, zijn in eigen huis ontwikkelde processors.

Een groot voordeel van de overschakeling naar de eigen Silicon-processor, is dat Apple straks over één universeel ontwikkelingsplatform beschikt. Toepassingen die straks ontwikkeld worden voor macOS 11 alias Big Sur zijn in een handomdraai geschikt te maken voor iOS 14 of iPadOS 14, en vice versa. Dat maakt het Apple-ecosysteem voor programmeurs wellicht extra aantrekkelijk, omdat ze op die manier meerdere vliegen één klap kunnen slaan.

Intel blijft nog even

Het Intel-platform zal volgens Apple overigens 'nog meerdere jaren' worden ondersteund, en het bedrijf heeft sowieso nog een aantal nieuwe computers met Intel-chips in de pijplijn zitten.

Het evenement van 10 november start om 19 uur onze tijd en kan live worden gevolgd via Apple.com. Wellicht stelt Apple ook nog andere hardware voor. Mogelijke kandidaten zijn een over-the-ear variant van de AirPods-oortjes en de langverwachte AirTags: Bluetooth-trackers waarmee je allerlei spullen kan terugvinden, zoals een sleutelbos of een handtas.

