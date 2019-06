is redacteur bij Data News

Alles wijst erop dat Apple vanavond zal aankondigen dat het stopt met iTunes. In plaats daarvan komen drie nieuwe apps.

Verschillende Apple-blogs waaronder MacRumors merkten dit weekend op dat Apple onder meer de Facebook- en Instagrampagina van iTunes had leeggehaald en een deel van die inhoud verschuift naar de pagina van Apple TV.

Bloomberg wijst er op dat Apple, dat vanavond haar ontwikkelaarsconferentie WWDC aftrapt, zal aankondigen dat iTunes wordt stopgezet en wordt vervangen door drie apps rond muziek, tv en podcasts.

De aankondiging past in een bredere strategie waarbij Apple de iPhone niet langer centraal zet. Zo komen er volgens Bloomberg apps die op elk Apple toestel (Watch, iPhone, iMac, MacBook..) kunnen draaien. Een strategie die eerder al werd toegepast door Microsoft met haar Unified Windows Platform, al waren de mobiele toestellen van Microsoft minder succesvol.

iTunes werd in 2001 gelanceerd als muziekspeler voor Macs en om de muziek op je iPod te beheren. In 2003 volgde de iTunes store, de digitale muziekwinkel die online muziek kopen introduceerde bij het grote publiek. Later voegde Apple daar ook video aan toe.

iTunes bestaat daarmee al 18 jaar. Al moet gezegd worden dat het programma vandaag veel van zijn relevantie is verloren. Deels door de opkomst van streaming, maar ook omdat iTunes zelf geen grote vernieuwingen meer heeft gekregen de afgelopen jaren.