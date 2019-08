Apple zou tot voor kort gewerkt hebben aan een technologie waarmee iPhones elkaar berichten kunnen sturen over radiogolven, dus zonder een klassiek netwerk. Ontwikkeling van de technologie is ondertussen stopgezet.

Apple is gestopt met het ontwikkelen van een soort 'walkie talkie' berichtentechnologie voor iPhones. Dat schrijft techsite The Information. Het zou gaan om een functie waarmee iPhone-gebruikers elkaar berichten kunnen sturen over lange-afstandsradiogolven van 900 MHz.

Volgens The Information zouden Apple en Intel samen aan de technologie werken en zou het zo mogelijk moeten zijn om berichten te sturen naar gebruikers in je omgeving, zonder een klassiek netwerk.

De functie is overigens niet te verwarren met de app genaamd Walkie Talkie op de iWatch. Dat is een app die je toelaat een telefoongesprek te starten vanop je slimme horloge.

Waarom Apple met de ontwikkeling stopt is niet duidelijk. The Information suggereert dat het vertrek van Ruben Caballero, die aan het hoofd stond van het project, er iets mee te maken heeft. Daarnaast is er natuurlijk ook het feit dat Apple zijn ruzie met Qualcomm heeft bijgelegd en dat het van plan is Qualcomm modems te gaan gebruiken, in plaats van Intel modems.