Apple stopt de verkoop van al haar producten in Rusland als reactie op de inval in Oekraïne. Eerder verdwenen ook al de apps van staatsgestuurde media uit de App Store.

In een verklaring uit Apple diepe bezorgdheid over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en zegt het alles te doen wat het kan om haar mensen in de regio te ondersteunen.

Tegelijk wordt alle export naar Rusland stopgezet. Ook Apple Pay en andere diensten worden stopgezet. De App Store zelf blijft wel functioneren, maar onder meer RT News en Sputnik News, twee door de overheid gecontroleerde mediakanalen, zijn niet langer beschikbaar buiten Rusland.

Dat wil zeggen dat je vanuit Rusland niet langer een iPhone kan kopen, al blijven bestaande toestellen wel gewoon werken. Maar ook bijvoorbeeld muziekdienst Apple Music werkt niet langer.

De afgelopen dagen namen verschillende bedrijven acties door hun aanwezigheid in Rusland te beperken of diensten stop te zetten. Zo werkt ook Google Pay niet langer in de metro van Moskou. Chipmakers AMD en Intel stoppen momenteel met het leveren van chips die voor militaire doeleinden worden gebruikt. Al heeft een deel van die acties ook gewoon te maken met Amerikaanse sancties, waarbij Amerikaanse bedrijven simpelweg geen zaken mogen doen met Rusland, vergelijkbaar met bepaalde embargo's tegen China, of specifiek tegen Huawei die sinds enkele jaren van kracht zijn.

